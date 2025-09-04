Ιωάννινα: Ισχυρή χαλαζόπτωση στο λεκανοπέδιο - Ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αλλά και σε άλλες περιοχές του νομού.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, κήποι και αμπελοκαλλιέργειες υπέστησαν ζημιές, καθώς η χαλαζόπτωση αν και μικρής διάρκειας ήταν αρκετή γιa να καταστρέψει ότι έγινε με κόπο, ειδικά σε κληματαριές και αμπέλια που οδεύουν προς την συγκομιδή σταφυλιών.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από τα Καρδαμίτσια:

Η ΕΜΥ είχε αναφέρει από το πρωί ότι θα εκδηλωθούν καταιγίδες και μπουρίνια σημειώνοντας ότι η αλλαγή του καιρού θα είναι σύντομης διάρκειας.

