Ακρόπολη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του μωρού που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μαρκετ
Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο άνδρας τρέχει έχοντας αρπάξει το καρότσι με το δυο μηνών βρέφος
Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που έχει αρπάξει το βρέφος και τρέπεται σε φυγή έρχεται στο φως της δημοσιότητας, Ο άνδρας παίρνει το παιδί και έπειτα το εγκαταλείπει σε πάρκο της Ακρόπολης.
Στο βίντεο του Mega διάρκειας 12 δευτερολέπτων αποτυπώνεται ένας άνδρας ο οποίος φοράει ένα τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό.
Η κάμερα κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να κινείται με το καροτσάκι στους δρόμους του Πειραιά, γύρω στις τέσσερις και δέκα το μεσημέρι.
