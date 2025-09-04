Ακρόπολη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του μωρού που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μαρκετ

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που έχει αρπάξει το βρέφος και τρέπεται σε φυγή έρχεται στο φως της δημοσιότητας, Ο άνδρας παίρνει το παιδί και έπειτα το εγκαταλείπει σε πάρκο της Ακρόπολης.

Στο βίντεο του Mega διάρκειας 12 δευτερολέπτων αποτυπώνεται ένας άνδρας ο οποίος φοράει ένα τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό.

Η κάμερα κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να κινείται με το καροτσάκι στους δρόμους του Πειραιά, γύρω στις τέσσερις και δέκα το μεσημέρι.

