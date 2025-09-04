Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα από το σημείο που την είδαν τελευταία φορά.

Δραματικό τέλος έλαβε το πολλών εβδομάδων θρίλερ της εξαφάνισης μιας Βρετανίδας στην Καβάλα, καθώς η σορός της 59χρονης Michele Bourda εντοπίστηκε από πολίτη ο οποίος έκανε βόλτα με το ιστιοφόρο του την Πέμπτη (04/09) στο Φαρμακονήσι.

Η Michele Bourda εξαφανίστηκε ξαφνικά την 1η Αυγούστου, ενώ ο σύζυγός της Chris, 66 ετών, κοιμόταν στην παραλία Οφρυνίου, στην πόλη της Καβάλας.

Όταν ξύπνησε, ο σύζυγός της άρχισε να ψάχνει απεγνωσμένα τη γυναίκα του , τα πράγματά της οποίας είχαν μείνει στην ξαπλώστρα, αλλά δεν την βρήκε πουθενά.

Ο ανήσυχος σύζυγος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, καθώς η 59χρονη έπασχε από σοβαρή κατάθλιψη και άγχος, αλλά δήλωσε ότι η αστυνομία δεν βοήθησε αρκετά, καθώς δεν ξεκίνησε τις έρευνες στη θάλασσα μέχρι το βράδυ.

Σήμερα, ο Chris δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά το πτώμα της συζύγου του, περισσότερο από ένα μήνα μετά την εξαφάνισή της.

Η σορός της βρέθηκε στο μικρό νησί, που κείται περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή όπου την είχε δει για τελευταία φορά. Το πτώμα της γυναίκας θα ταυτοποιηθεί επίσημα κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο.

Ο θλιμμένος σύζυγος δήλωσε: «Βρήκαν το πτώμα της. Δυστυχώς, το περίμενα αυτό», κατηγορώντας ταυτόχρονα το Λιμενικό για καθυστέρηση στην έρευνα. «Είπαν ότι δεν μπορούσαν να τη βρουν, ισχυρίστηκαν ότι είχε εξαφανιστεί με έναν άγνωστο άνδρα, αλλά αυτό ήταν ανοησία.

Νομίζω ότι το Λιμενικό δεν έκανε πραγματικά τίποτα και την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να το σκεφτούν. Δεν θα έπρεπε να τους πάρει τρεις ώρες για να συντάξουν μια αναφορά για την εξαφάνιση πριν ξεκινήσουν την αναζήτηση.

Είπαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε πνιγεί, ότι δεν υπήρχε πτώμα, ότι ακολουθούσε κάποιον άλλο. Αλλά ήξερα ότι δεν ήταν έτσι. Δεν θα είχε φύγει χωρίς τα χρήματά της, τα γυαλιά της ή τα φάρμακά της», δήλωσε.

