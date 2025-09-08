Η Τροχαία έγραψε τη Ματούλα Ζαμάνη για κράνος: «Να πιάνουν εμάς και να αφήνουν τα άλλα»

Λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή, η Ματούλα Ζαμάνη σταμάτησε σε έλεγχο τροχαίας στη Θεσσαλονίκη. Η τραγουδίστρια οδηγούσε τη μηχανή της χωρίς κράνος, με αποτέλεσμα να δεχθεί πρόστιμο. Με το γνώριμο χιούμορ που τη διακρίνει, περιέγραψε το περιστατικό στο κοινό.

Αναφερόμενη στον λόγο που δεν φόρεσε κράνος, είπε: «Ερχόμουν καμικάζι για να μην χαλάσει το μαλλί, είναι φυσικό κράνος, δεν το σκέφτηκα». Στη συνέχεια παρομοίασε τον αστυνομικό με χαρακτήρα του Game of Thrones, προκαλώντας έντονα γέλια κάτω απ' τη σκηνή.

