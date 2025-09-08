Βόλος: Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

Στο Αυτόφωρο κατέληξε ένα ζευγάρι, το οποίο καυγάδισε άγρια μπροστά στα μάτια ενός ανήλικου παιδιού.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν ο 43χρονος άνδρας ζήτησε από την 46χρονη σύζυγό του ένα μπουκάλι σαμπουά για να πλύνει τον σκύλο, αλλά εκείνη του το έδωσε χωρίς να ανοίξει το καπάκι, πυροδοτώντας μία απίστευτη ένταση με τη γυναίκα να απειλεί να τον παρατήσει και τον άνδρα να τη σκοτώσει.

Το ζευγάρι που μετράει 4 χρόνια γάμου ζει με τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας.

Μετά το αρχικό επεισόδιο στην αυλή, η γυναίκα πήρε τη μικρή της κόρη και πήγαν στο σαλόνι, όπου την ακολούθησε ο άδρας φωνάζοντας και βρίζοντας. Όταν η γυναίκα τον απείλησε ότι θα φύγει, εκείνος της είπε ότι αν το κάνει θα τη σφάξει, φέρνοντας το χέρι του στο λαιμό του, ενώ το μικρό κορίτσι άρχισε να τρέμει και η γυναίκα τρομοκρατήθηκε.

Όταν ο άνδρας πήγε στην κουζίνα, η γυναίκα βρήκε ευκαιρία, μπήκε με τα παιδιά της στο αυτοκίνητο και πήγε στην Αστυνομία όπου και έκανε καταγγελία. Ο 43χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή ενώπιον ανήλικου.

Επίσης η γυναίκα ερωτηθείσα από την έδρα, είπε ότι ο κατηγορούμενος έχει επιδείξει και στον παρελθόν ανάλογη συμπεριφορά σε βάρος της, αλλά δεν τον είχε καταγγείλει.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του παραδέχτηκε ότι νευρίασε και άρχισε να φωνάζει χωρίς λόγο, αρνήθηκε ότι έκανε τέτοια κίνηση για να την σφάξει και ότι την απείλησε πως θα τη σκοτώσει, λέγοντας ότι η σύζυγος του τα βγάζει από το μυαλό της.

Ο 43χρονος κατέθεσε ότι θα πάρει διαζύγιο γιατί δεν ταιριάζουν και ας του επιβληθούν περιοριστικά μέτρα, ενώ είπε ακόμη ότι δεν πρόκειται να την ενοχλήσει, απλώς ζήτησε να πάρει τα πράγματα του.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 24 μηνών, με μερική έκτιση ποινής 3 μηνών και του έβαλε όρους της απαγόρευσης προσέγγισης της συζύγου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και της επικοινωνίας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, ενώ οι όροι θα ισχύσουν και μετά την αποφυλάκισή του για τρία χρόνια.

