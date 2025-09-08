Βόλος: Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

Το ζευγάρι καυγάδισε μπροστά στα ανήλικα παιδιά και πλέον οδεύει προς το διαζύγιο

Newsbomb

Βόλος: Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Αυτόφωρο κατέληξε ένα ζευγάρι, το οποίο καυγάδισε άγρια μπροστά στα μάτια ενός ανήλικου παιδιού.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν ο 43χρονος άνδρας ζήτησε από την 46χρονη σύζυγό του ένα μπουκάλι σαμπουά για να πλύνει τον σκύλο, αλλά εκείνη του το έδωσε χωρίς να ανοίξει το καπάκι, πυροδοτώντας μία απίστευτη ένταση με τη γυναίκα να απειλεί να τον παρατήσει και τον άνδρα να τη σκοτώσει.

Το ζευγάρι που μετράει 4 χρόνια γάμου ζει με τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας.

Μετά το αρχικό επεισόδιο στην αυλή, η γυναίκα πήρε τη μικρή της κόρη και πήγαν στο σαλόνι, όπου την ακολούθησε ο άδρας φωνάζοντας και βρίζοντας. Όταν η γυναίκα τον απείλησε ότι θα φύγει, εκείνος της είπε ότι αν το κάνει θα τη σφάξει, φέρνοντας το χέρι του στο λαιμό του, ενώ το μικρό κορίτσι άρχισε να τρέμει και η γυναίκα τρομοκρατήθηκε.

Όταν ο άνδρας πήγε στην κουζίνα, η γυναίκα βρήκε ευκαιρία, μπήκε με τα παιδιά της στο αυτοκίνητο και πήγε στην Αστυνομία όπου και έκανε καταγγελία. Ο 43χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή ενώπιον ανήλικου.

Επίσης η γυναίκα ερωτηθείσα από την έδρα, είπε ότι ο κατηγορούμενος έχει επιδείξει και στον παρελθόν ανάλογη συμπεριφορά σε βάρος της, αλλά δεν τον είχε καταγγείλει.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του παραδέχτηκε ότι νευρίασε και άρχισε να φωνάζει χωρίς λόγο, αρνήθηκε ότι έκανε τέτοια κίνηση για να την σφάξει και ότι την απείλησε πως θα τη σκοτώσει, λέγοντας ότι η σύζυγος του τα βγάζει από το μυαλό της.

Ο 43χρονος κατέθεσε ότι θα πάρει διαζύγιο γιατί δεν ταιριάζουν και ας του επιβληθούν περιοριστικά μέτρα, ενώ είπε ακόμη ότι δεν πρόκειται να την ενοχλήσει, απλώς ζήτησε να πάρει τα πράγματα του.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 24 μηνών, με μερική έκτιση ποινής 3 μηνών και του έβαλε όρους της απαγόρευσης προσέγγισης της συζύγου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και της επικοινωνίας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, ενώ οι όροι θα ισχύσουν και μετά την αποφυλάκισή του για τρία χρόνια.

Πηγή: magnesianews

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Λεπέν: Η διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης δεν είναι «επιλογή, αλλά υποχρέωση»

19:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διευκρινίσεις από το ΑΠΘ για το κρανίο του «Ανθρώπου των Πετραλώνων» - Η προέλευση και η ηλικία του

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέο γκράφιτι του Banksy: Δικαστής ξυλοκοπεί διαδηλωτή - Το κάλυψαν άρον άρον

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Και επίσημα καστανή στην επέτειο τριών ετών από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

19:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, θέλω να είμαι από τους κορυφαίους» - Βίντεο

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία: «Στηρίζουμε με πάθος την Εθνική χωρίς λέιζερ και πυρσούς» - Το μήνυμα της ΕΠΟ

18:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εσθονία: Ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

18:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, βιολόγος βραβευμένος με το Νόμπελ Ιατρικής

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Έγραψαν ιστορία: Συναντήθηκαν οι απόγονοι ενός ηρωικού πληρώματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

18:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δίκη του άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ - Απέλυσε τους δικηγόρους του

18:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού με τραγούδι, συναίσθημα και διάθεση

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Η φωτιά έφτασε στους θάμνους - Εικόνες

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό φορτηγού

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: 175 νέοι Ίκαροι κατατάχθηκαν στη Σχολή Ικάρων

18:23WHAT THE FACT

Τι ακριβώς θα συμβεί αν η Γη συνεχίσει να περιστρέφεται πιο γρήγορα - Ένα καταστροφικό σενάριο

18:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ουρές για το showcar της McLaren F1 Team που έφερε ο ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μόλις 17 ετών ήταν ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό φορτηγού

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο: «Σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξει κάποιος κάτι από εκεί», λέει ο αδελφός του ηγούμενου

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

17:19LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά το εξιτήριο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι λέει ο άνδρας που ήταν στο σπίτι του Παναγιωτάκη λίγο πριν δολοφονηθεί

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Η φωτιά έφτασε στους θάμνους - Εικόνες

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Και επίσημα καστανή στην επέτειο τριών ετών από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ