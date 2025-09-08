Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Ιωακείμ και Άννης Θεοπατόρων των Δικαίων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι: Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης, Κιαράν, Κιάρα

Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα

Ο Ιωακείμ, γιος του Ελιακείμ από τη φυλή του Ιούδα και απόγονος του Δαβίδ, ήταν σύζυγος της Αγίας Άννας και πατέρας της Παναγίας.

Η ιστορία του Ιωακείμ και της Άννας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Το ζεύγος δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Οι προσευχές τους ήταν επίμονες, και χρόνιες. Κατά τα λεγόμενα των γραφών, έγιναν γονείς σε προχωρημένη ηλικία, φέρνοντας στην ζωή την Θεοτόκο Μαρία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Σεβηριανός ο Μεγαλομάρτυρας

Η Μνήμη της Γ Αγίας Οικουμενικής Συνόδου

Ο Άγιος Κιαράν

