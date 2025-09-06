Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025, εορτάζουν τα εξής ονόματα:

Βίβος, Βιβή

Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης

Λιγερή

Ο Άγιος Βίβος

Ο Άγιος Βίβος ήταν μοναχός και διάκονος. Συνελήφθη στον επί Δεκίου διωγμό από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε.

