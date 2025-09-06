Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Οσιμάρτυρος Βίβου και του Αγίου Ευδοξίου και της Αγίας Λυγερής της Χιοπολίτιδος
Σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025, εορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Βίβος, Βιβή
- Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης
- Λιγερή
Ο Άγιος Βίβος
Ο Άγιος Βίβος ήταν μοναχός και διάκονος. Συνελήφθη στον επί Δεκίου διωγμό από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε.
