Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα,  Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη  του Οσιμάρτυρος Βίβου και του Αγίου Ευδοξίου και της Αγίας Λυγερής της Χιοπολίτιδος

Newsbomb

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ο Άγιος Φανούριος

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025, εορτάζουν τα εξής ονόματα:

  • Βίβος, Βιβή
  • Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης
  • Λιγερή

Ο Άγιος Βίβος

Ο Άγιος Βίβος ήταν μοναχός και διάκονος. Συνελήφθη στον επί Δεκίου διωγμό από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 700η ημέρα του πολέμου - Η ισοπέδωση πολυκατοικίας και τα βίντεο των ομήρων

04:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστική απόφαση περιορίζει τις περικοπές στην εξωτερική βοήθεια

04:15ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ο Τραμπ εξετάζει την έναρξη χτυπημάτων κατά καρτέλ στην Βενεζουέλα

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Καμία από τις διαφορές» με τις ΗΠΑ δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση

03:17ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Καταγγέλουν ενδημική διαφθορά

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν ξέρω τίποτε» είπε για την αποστολή των Seals στην Βόρεια Κορέα

02:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει την επόμενη πόλη στην οποία θα αναπτυχθεί Εθνοφρουρά

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Tσιάρας: Ιστορική ευθύνη της ΝΔ να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επόμενη ημέρα

01:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Trapper στην «παγίδα» της ΑΑΔΕ για ρολόι 116.000 ευρώ

01:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Δεν έχουμε φόβο, είμαστε καλή ομάδα» - Όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

01:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κλιμάκωση με Βενεζουέλα - Αναπτύσσουν 10 F-35 στο Πουέρτο Ρίκο

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαστε σε πολύ βαθιές διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ανησυχία για θανάτους ομήρων

00:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σο Γύθειο: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από την θάλασσα

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Ελλάδα – Λευκορωσία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Έως 50% εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και 30% σε αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπέγραψε το διάταγμα μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου»

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Αντίπαρος: Φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών – Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους οι λουόμενοι

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τι συνέβη στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» με τους Εβραίους τουρίστες - Η κόντρα συνεχίζεται

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική βγαλμένη από… PlayStation!

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ημέρα που οι Navy SEALs σκότωσαν αθώους στη Βόρεια Κορέα - Η αποτυχημένη «κατασκοπική» επιχείρηση για την υποκλοπή επικοινωνιών του Κιμ

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Καυσίμων - Απειλές για τη ζωή τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

23:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ