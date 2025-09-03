Εορτολόγιο 4 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, του Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου και του Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του Αποστόλου Φιλίππου, που είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα και αφοσιώθηκε στο αποστολικό έργο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Ερμιόνη, Ερμίνα

Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

Ο Προφήτης Μωυσής

Ο Μωυσής είναι μεσίτης της διαθήκης του Νόμου, προφήτης, κριτής, διοικητής. Γεννήθηκε στις 7 Αδάρ του έτους 1593 π.Χ και απεβίωσε στις 7 Αδάρ του έτους 1473 π.Χ. Είναι μια ιδιαίτερα εξέχουσα προσωπικότητα όσον αφορά στη Βιβλική αφήγηση.

Η ετυμολογία του ονόματος Μωυσής αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα μεταξύ των μελετητών. Στην εβραϊκή, Μωυσής σημαίνει «Αυτός που Ανασύρθηκε, που Σώθηκε από το Νερό» αλλά και «Εκείνος που Ανασύρει» (καθώς η ρηματική μορφή του ονόματος είναι ενεργητική, πιθανόν για να δοθεί έμφαση στο έργο που επρόκειτο να κάνει ο Μωυσής).

Ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσηπος ισχυριζόταν ότι το όνομα αυτό αποτελούσε συνδυασμό δύο αιγυπτιακών λέξεων που σημαίνουν «νερό» και «σωσμένος». Παρόμοια και σήμερα, ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι το όνομα Μωυσής έχει αιγυπτιακή προέλευση αλλά ότι πιθανότατα σημαίνει «Γιος, Παιδί».

Αυτός ο ισχυρισμός βασίζεται στο γεγονός ότι η λέξη «Μωυσής» είναι ομόηχη με μερικά αιγυπτιακά ονόματα, όπως για παράδειγμα το όνομα Ραμσής. Εντούτοις, η ακριβής προφορά είτε της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας είτε της αιγυπτιακής δεν είναι πλέον γνωστή και συνεπώς δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα με βεβαιότητα.

