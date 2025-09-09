Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία στο Ηρώδειο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (E.E.Σ), την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, στο Ηρώδειο, διοργανώνει μεγάλη συναυλία, με τίτλο: «Τραγουδάμε τις Πανανθρώπινες αξίες», σε Σύνθεση - καλλιτεχνική επιμέλεια Πασχάλη Τόνιου. Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, για τον Άνθρωπο, την Ελπίδα και την Αλληλεγγύη, σε μια εποχή που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Guest εμφάνιση ο σπουδαίος Κώστας Χατζής (μαζί του η Δανιέλα Χατζή), ενώ την αφήγηση υπογράφει ο Γρηγόρης Βαλτινός. Την παρουσίαση της συναυλίας, θα πραγματοποιήσει η δημοσιογράφος, κα Ελένη Χρονά. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.



H είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό (Είσοδος ΜΟΝΟ με Δελτία Εισόδου από το more.com. Δεν επιτρέπονται τακούνια εντός του θεάτρου).

Επίσης, στη μεγάλη συναυλία του Ε.Ε.Σ. θα συμμετάσχουν οι Εννέα Μούσες: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μάγδα Βαρούχα, Μαρία Θεοδότου, Πέννυ Μπαλτατζή, Σαββέρια Μαργιολά, Γεωργία Νταγάκη, Μιρέλα Πάχου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Άννα Στυλιανάκη σοπράνο της ΕΛΣ & Σταύρος Σαλαμπασόπουλος τενόρος.

Θα συνοδέψουν οι μουσικοί: Ανδρέας Βουδούρης πιάνο, Θανάσης Σοφράς Μπάσο, Κυριάκος Γκουβέντας Βιολί, Θανάσης Βασιλάς Μπουζούκι, Ντάσο Κούρτη Ακορντεόν, Βαγγέλης Κονταράτος Κιθάρα, Δήμητρα Χανιαλάκη Φλάουτο, Δημήτρης Χριστοδουλάκης κρουστά, Ιωάννης Γιοβανούς Βιολοντσέλο, Χρήστος Ζούμπος Κιθάρα και ενορχηστρώσεις.

Σημειώνεται ότι στην μεγάλη συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα λάβουν μέρος 300 χορωδοί.