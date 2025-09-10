Επετειακή Εκδήλωση για τα 120 χρόνια Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επετειακή Εκδήλωση για τα 120 χρόνια Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με μια επετειακή εκδήλωση υπό την Αιγίδα της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, το ΕΚΠΑ γιορτάζει τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή.

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση που οργανώνουν οι Ορθοπαιδικές Κλινικές και το Εργαστήριο «Θ. Γαροφαλίδης» του ΕΚΠΑ για τα «120 χρόνια Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.

Χαιρετισμοί από:

-τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη
-τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθηγητή Κωνσταντίνο Βλάση
-την Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας , καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου
– τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, καθηγητή Νικόλαο Αρκαδόπουλο
-τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γεώργιο Πατούλη

Ομιλία από τον καθηγητή Παναγιώτη Παπαγγελόπουλο με τίτλο: «Η Ιστορική διαδρομή και το Έργο της Α᾽ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, του Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π. Ν. Σουκάκος», του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ορθοπαιδικής Ογκολογίας και Διάσωσης Μελών, και του Μουσείου Ελληνικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του ΕΚΠΑ».

Ομιλία από τον καθηγητή Γεώργιο Μπάμπη με τίτλο: «Ιστορική διαδρομή και Έργο της Β᾽ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ».

Ομιλία από τον καθηγητή Σπυρίδωνα Πνευματικό με τίτλο: «Ιστορική διαδρομή και Έργο της Γ᾽ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ ».

Ομιλία από τον καθηγητή Ευστάθιο Χρονόπουλο με τίτλο: «Ιστορική διαδρομή και Έργο του Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος “Θεόδωρος Γαροφαλίδης”, ΕΚΠΑ».

Ομιλία από τον καθηγητή Ορθοπαιδικής Matthew Abdel, MD, Chair, Surgical Practice, Mayo Clinic, and Chair of the Orthopedic Surgery Research, Mayo Clinic, Rochester, MN,
U.S.A. με τίτλο: «The Department of Orthopedic Surgery at Mayo Clinic: 120 Years in the Making».

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνική μουσική εκδήλωση με τη μεσόφωνο κ. Βίλλυ Κυριακοπούλου και το κουαρτέτο εγχόρδων «ΑΕΝΑΟΝ».

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με δεξίωση που θα συνοδεύεται με μουσική από το κουαρτέτο εγχόρδων «ΑΕΝΑΟΝ» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ακαδημίας 48 και Σίνα).

