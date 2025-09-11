Τροχαίο στον Κηφισό: Συγκρούστηκαν δύο ΙΧ - Σημαντικές καθυστερήσεις

Τροχαίο ατύχημα με δύο ΙΧ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/09) λίγο πριν τις 15:00 στον Κηφισό.

Το ατύχημα έγινε στην άνοδο της Εθνικής Οδός στο ρεύμα προς Λαμία πριν την έξοδο της Λυκόβρυσης.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους οδηγούς ενώ έχει δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις.