Πάτρα: Ενδοσχολική βία με... το πρώτο κουδούνι - 16χρονος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε 14χρονο
Άρχισαν τα παρατράγουδα στα σχολεία
Περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, μόλις με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Ένας 16χρονος μαθητής Γυμνασίου φέρεται να γρονθοκόπησε έναν 14χρονο συμμαθητή του, προκαλώντας του ελαφριές σωματικές βλάβες.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το tempo24, το περιστατικό συνέβη σε Γυμνάσιο της αχαϊκής πρωτεύουσας. Σε βάρος του ανήλικου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών.
