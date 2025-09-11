Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 59χρονος πυροβολεί τον εργαζόμενο καθαριότητας

Σοκ προκάλεσε στην περιοχή του Γκύζη η επίθεση ενός 59χρονου κατά υπαλλήλου καθαριότητας, με βίντεο που φέρνει στο φως το Newsbomb να καταγράφει τη στιγμή που ο δράστης σηκώνει όπλο και ανοίγει πυρ.

Στο βίντεο φαίνεται ο υπάλληλος να ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο, όταν πίσω από ένα κόκκινο αυτοκίνητο εμφανίζεται ο 59χρονος, κρατώντας όπλο. Ο δράστης σημαδεύει το θύμα από απόσταση ωστόσο αρχικά το όπλο μπλοκάρει, αλλά στη συνέχεια ο δράστης το οπλίζει ξανά και πυροβολεί, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει τον εργαζόμενο.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 σε στενό του Γκύζη, προκαλώντας πανικό σε εργαζόμενους και περαστικούς. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι τον ενόχλησε ο θόρυβος του απορριμματοφόρου.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, οι Αρχές εντόπισαν ένα οπλοστάσιο, κατασχέθηκαν περίστροφο με τέσσερα φυσίγγια, πιστόλι, τρία μαχαίρια, δύο σιδερογροθιές, 14 φυσίγγια και δύο full face κουκούλες.

Ο 59χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.