Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Δημοκρατία: Τα μέτρα δεν πείθουν

Ελεύθερος Τύπος: Τα 7 νέα μέτρα για τα ακίνητα

Η καθημερινή: Περισσότερα F-35 θέλει η Αθήνα

Τα Νέα: Όταν οι φυλακές γίνονται... στούντιο

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025 - Κατά κύματα αναχωρούν οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής μπάσκετ

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault Kiger: Ένα προσιτό SUV που δεν θα έρθει στην Ευρώπη

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Απέλυσαν ρεπόρτερ του ΝΒΑ επειδή τον επέκρινε μετά θάνατον

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Σε ποιους δρόμους εντοπίζονται προβλήματα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών

07:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο ΑΠΔΕ η νέα άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πειραιάς

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο ατύχημα στον Στάλο - Σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας

07:03ΥΓΕΙΑ

Ιατρική Ανακάλυψη: Νέο Εμφύτευμα Επιταχύνει την Ανάπτυξη των Οστών κατά 185%

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και έτσι πρέπει να παραμείνει»

06:46ΕΛΛΑΔΑ

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ελικόπτερα για ένα τρίμηνο η Αστυνομία; Τι συμβαίνει με τη σύμβαση και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ

06:36BOMBER

Γιατί είναι όλοι χαρούμενοι με τις δημοσκοπήσεις;

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολικά είδη: «Τσουχτερή» η επιστροφή στα θρανία - Αναλυτικά οι τιμές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Φωτιά τα ξημερώματα σε επαγγελματικό ΙΧ και ένα τρίκυκλο

06:28LIFESTYLE

Φόρτσα στα τηλεπαιχνίδια - Πότε κάνουν πρεμιέρα Μακρυπούλια, Πολυχρονίδης, Μπεκατώρου

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ – Η «νέα σύγκλιση», το κυβερνητικό πρόγραμμα και οι εκπλήξεις

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας και... είναι πολύ κοντά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ανοίγουν υποθέσεις αρχείου - Σε αναστολή ο Ανδρέας Γκότσης

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

07:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ελικόπτερα για ένα τρίμηνο η Αστυνομία; Τι συμβαίνει με τη σύμβαση και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

12:42WHAT THE FACT

Αν δείτε ξεχασμένη απόδειξη στο ATM μην βγάλετε χρήματα - Το νέο κόλπο απάτης

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

12:22LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Φωτιά τα ξημερώματα σε επαγγελματικό ΙΧ και ένα τρίκυκλο

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας και... είναι πολύ κοντά

