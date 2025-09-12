Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Δημοκρατία: Τα μέτρα δεν πείθουν
Ελεύθερος Τύπος: Τα 7 νέα μέτρα για τα ακίνητα
Η καθημερινή: Περισσότερα F-35 θέλει η Αθήνα
Τα Νέα: Όταν οι φυλακές γίνονται... στούντιο
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Renault Kiger: Ένα προσιτό SUV που δεν θα έρθει στην Ευρώπη
07:24 ∙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Στο ΑΠΔΕ η νέα άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πειραιάς
06:36 ∙ BOMBER
Γιατί είναι όλοι χαρούμενοι με τις δημοσκοπήσεις;
06:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σχολικά είδη: «Τσουχτερή» η επιστροφή στα θρανία - Αναλυτικά οι τιμές
05:30 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
16:05 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα
12:42 ∙ WHAT THE FACT
Αν δείτε ξεχασμένη απόδειξη στο ATM μην βγάλετε χρήματα - Το νέο κόλπο απάτης
12:22 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος