Πρωτοφανής εικόνα στο Ρέθυμνο: Τοποθέτησε καναπέ για να κλείσει θέση στάθμευσης

Σύμφωνα με καταγγελία που έκανε αναγνώστης στο daynight.gr, πρωτοφανείς εικόνες αντίκρισαν χθες όσοι βρέθηκαν στην οδό Σήφη Βλαστού στο Ρέθυμνο , καθώς κάποιος είχε τοποθετήσει έναν καναπέ στο πεζοδρόμιο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας