Ρέθυμνο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 21χρονου

Ο Πέτρος Λάριος έχει ύψος 1,70μ. και κανονικό βάρος, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια

Συναγερμός για την εξαφάνιση του 21χρονου Πέτρου Λάριου από την Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου. Εκδόθηκε Missing Alert.

Τα ίχνη του νεαρού χάθηκαν την Παρασκευή (12/09), ενώ σήμερα, Κυριακή (14/09), το “Χαμόγελο του Παιδιού” προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και στην έκδοση Missing Alert, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”
“Στις 12/09/2025, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου ο Πέτρος Λάριος, 21 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα 14/09/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Πέτρος Λάριος έχει ύψος 1,70μ. και κανονικό βάρος, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε χακί παντελόνι, μαύρη μπλούζα με άσπρα γράμματα και αθλητικά παπούτσια

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση”.

