Εξαφάνιση στον Άγιο Παντελεήμονα: Αίσιο τέλος για τον 19χρονo

Ο νεαρός εντοπίστηκε και βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον

Εξαφάνιση στον Άγιο Παντελεήμονα: Αίσιο τέλος για τον 19χρονo
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 19χρονου Δ.Μ., ο οποίος είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Παρασκευής από τον Άγιο Παντελεήμονα. Ο νεαρός εντοπίστηκε από μέλη της εθελοντικής ομάδας ΟΔΙΚ και πλέον βρίσκεται υπό φροντίδα σε ασφαλές περιβάλλον.

Η κινητοποίηση των αρχών και των εθελοντών

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του 19χρονου το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου 2025. Άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από αίτημα της οικογένειας, καθώς υπήρχαν σοβαροί λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ανήσυχητικά μηνύματα προς φίλους του

Λίγη ώρα μετά την εξαφάνισή του, ο 19χρονος είχε αποστείλει σε φίλους του ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την αγωνία και κατέστησε αναγκαία την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των εθελοντών.

Ανακούφιση για την οικογένεια

Η επιστροφή του νεαρού σε ασφαλές περιβάλλον φέρνει τέλος στην αγωνία της οικογένειας και των φίλων του, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις έρευνες και ανέμεναν με αγωνία νέα για την τύχη του.

