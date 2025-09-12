Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα για την εξαφάνιση 19χρονου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 19χρονου από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα το απόγευμα της Παρασκευής (12/9).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Σήμερα 12/09/2025 στις 17:00 το απόγευμα, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αττικής, Κοσμίν Δημήτρης (ον.) Μαργκούτα Μπαργκάν (επ.), 19 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 12/09/.2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Λίγη ώρα μετά την εξαφάνισή του ο 19χρονος έστειλε ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα σε φίλους του. Λόγω των συνθηκών της εξαφάνισής του, υπάρχει ανάγκη για άμεση κινητοποίηση όλων προκειμένου να εντοπιστεί και να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται. Για την εξαφάνισή του Κοσμίν Δημήτρη έχει κινητοποιηθεί η Ειδική

Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», η Άμεση Δράση, η

Δημοτική Αστυνομία Αθηνών και οι εθελοντικές ομάδες ΟΔΙΚ και ΔΕΛΤΑ. Ο Κοσμίν

Δημήτρης (ον.) Μαργκούτα Μπαργκάν (επ.), έχει ύψος 1.78 μ., είναι 62 κιλά, έχει μακριά καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι και άσπρη μπλούζα.

