Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

Η 59χρονη Μισέλ Μπουρντά ήταν αγνοούμενη από την 1η Αυγούστου, όταν και χάθηκε από την παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα ενώ παραθέριζε με τον σύζυγό της.

Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε έπειτα από έναν σχεδόν μήνα στο Φιδονήσι. Η σορός της ταυτοποιήθηκε από το μαγιό που φορούσε, το οποίο είχε αγοραστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από χειρουργική τομή στο στήθος της, όπως επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η αιτία θανάτου ήταν πνιγμός, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή τραυματισμού.

Ο 66χρονος σύζυγός της, Κρις Μπουρντά, ανέφερε πως η 59χρονη είχε ιστορικό με κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, αλλά τις τελευταίες ημέρες φαινόταν ήρεμη και χαρούμενη.

«Εκείνη τη μέρα είχαμε φάει κρέπες και είπαμε να κοιμηθούμε λίγο στην ξαπλώστρα. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος. Όταν ξύπνησα και είδα ότι λείπει, κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πήγε στραβά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουρντά σε δηλώσεις του στη Daily Mail.

Ο Κρις Μπουρντά έκανε κριτική στο ελληνικό Λιμενικό και τις τοπικές Αρχές, κατηγορώντας τους για αδιαφορία και καθυστερημένη κινητοποίηση.

«Άργησαν να εμφανιστούν. Πέρασαν δύο ώρες μέχρι να φτάσει η αστυνομία και άλλες τρεις για να συμπληρώσουν την αναφορά εξαφάνισης. Δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό - ούτε σκυλιά έφεραν, ούτε drones χρησιμοποίησαν. Και η βάρκα έβγαινε μόνο νύχτα, για να μην τρομάξουν τους τουρίστες», κατήγγειλε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ακόμη και όταν απευθύνθηκε σε σερβιτόρο για βοήθεια, εκείνος άρχισε να γελάει, μέχρι που του εξήγησε ότι η σύζυγός του αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.