Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

«Εκείνη τη μέρα είχαμε φάει κρέπες και είπαμε να κοιμηθούμε λίγο στην ξαπλώστρα. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος», ανέφερε ο σύζυγός της στη Daily Mail 

Newsbomb

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 59χρονη Μισέλ Μπουρντά ήταν αγνοούμενη από την 1η Αυγούστου, όταν και χάθηκε από την παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα ενώ παραθέριζε με τον σύζυγό της.

Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε έπειτα από έναν σχεδόν μήνα στο Φιδονήσι. Η σορός της ταυτοποιήθηκε από το μαγιό που φορούσε, το οποίο είχε αγοραστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από χειρουργική τομή στο στήθος της, όπως επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η αιτία θανάτου ήταν πνιγμός, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή τραυματισμού.

Ο 66χρονος σύζυγός της, Κρις Μπουρντά, ανέφερε πως η 59χρονη είχε ιστορικό με κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, αλλά τις τελευταίες ημέρες φαινόταν ήρεμη και χαρούμενη.

«Εκείνη τη μέρα είχαμε φάει κρέπες και είπαμε να κοιμηθούμε λίγο στην ξαπλώστρα. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος. Όταν ξύπνησα και είδα ότι λείπει, κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πήγε στραβά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουρντά σε δηλώσεις του στη Daily Mail.

Ο Κρις Μπουρντά έκανε κριτική στο ελληνικό Λιμενικό και τις τοπικές Αρχές, κατηγορώντας τους για αδιαφορία και καθυστερημένη κινητοποίηση.

«Άργησαν να εμφανιστούν. Πέρασαν δύο ώρες μέχρι να φτάσει η αστυνομία και άλλες τρεις για να συμπληρώσουν την αναφορά εξαφάνισης. Δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό - ούτε σκυλιά έφεραν, ούτε drones χρησιμοποίησαν. Και η βάρκα έβγαινε μόνο νύχτα, για να μην τρομάξουν τους τουρίστες», κατήγγειλε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ακόμη και όταν απευθύνθηκε σε σερβιτόρο για βοήθεια, εκείνος άρχισε να γελάει, μέχρι που του εξήγησε ότι η σύζυγός του αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 8 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Αγιοποίηση influencer: O Carlo Acutis έγινε ο πρώτος millennial άγιος της καθολικής εκκλησίας

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Χωρίς ταξί για δύο μέρες η Αθήνα – Πότε «τραβούν» χειρόφρενο οι οδηγοί

06:24LIFESTYLE

Πέντε σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1 να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:22ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα μέτρα Μητσοτάκη και οι νεοδημοκράτες, ο «άλλος» Τσίπρας του 2025, το μεγάλο άγχος, σε κλοιό η Κύπρος για το καλώδιο, οι ανώνυμες διανομές της Aegean, η 22α Σεπτεμβρίου της Metlen και ποια μεγάλα «σπίτια» αγοράζουν ΕΧΑΕ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας - Θα ταφεί πλάι στους γονείς του

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στα πρόθυρα οικονομικής και πολιτικής κρίσης - Σήμερα η ημέρα κρίσης για τη γαλλική κυβέρνηση - Kρίση χρέους ελληνικού τύπου 

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

06:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Δανία: Μουντιάλ, ερχόμαστε! Θέτει βάσεις πρόκρισης η Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Και δεύτερο έγγραφο «φωτιά» στην κατοχή του φερόμενου αρχηγού με την υπογραφή του λογιστή της Μονής

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο» της ΔΕΘ: Μείωση φόρων - Αυξήσεις σε συνταξιούχους - Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και τη στέγη - Αναλυτικά παραδείγματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο» της ΔΕΘ: Μείωση φόρων - Αυξήσεις σε συνταξιούχους - Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και τη στέγη - Αναλυτικά παραδείγματα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

06:24LIFESTYLE

Πέντε σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1 να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Και δεύτερο έγγραφο «φωτιά» στην κατοχή του φερόμενου αρχηγού με την υπογραφή του λογιστή της Μονής

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Ισραήλ: Η πρώτη νοκ άουτ μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας - Θα ταφεί πλάι στους γονείς του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ