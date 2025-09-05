Από το μαγιό αναγνώρισε τη Βρετανίδα ο σύζυγός της - Βρέθηκε νεκρή 40 μέρες μετά την εξαφάνισή της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την 59χρονη από τη Βρετανία, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Οφρυνίου Καβάλας, όπου ήταν για μπάνιο με τον σύζυγό της.

Η σορός της 59χρονης από τη Βρετανία εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη στο Φιδονήσι Καβάλας, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την παραλία που ήταν για τελευταία φορά. Ο σύζυγος αναγνώρισε τη γυναίκα του από το μαγιό που φορούσε αλλά και από ένα σημάδι που είχε στο στήθος από μια χειρουργική επέμβαση, στην οποία είχε υποβληθεί πριν από χρόνια.

Η γυναίκα ήταν σχεδόν 40 μέρες στη θάλασσα και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούν να γίνουν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Πάντως, η πιο πιθανή αιτία θανάτου της θεωρείται ο πνιγμός.