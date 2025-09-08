Συναγερμός στη Νέα Σμύρνη για την εξαφάνιση 15χρονης από χώρο φιλοξενίας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης από χώρο φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 07/09/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Ελευθερία Σ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/09/2025, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και πολύχρωμο κοντό μπλουζάκι.

