Εξαφάνιση Μαντλίν Μακάν: Τι λέει η μυστηριώδης γυναίκα που ερευνάται για το σενάριο του τροχαίου

Μια γυναίκα που ερευνήθηκε για την υπόθεση της Μαντλίν Μακάν, η οποία εξαφανίστηκε από συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πραΐα ντα Λουζ στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας στις 3 Μαΐου 2007, δηλώνει σοκαρισμένη από το ενδιαφέρον της αστυνομίας για το κορίτσι, σύμφωνα με το Sky News.

Η πορτογαλική και η βρετανική αστυνομία ερεύνησαν την γυναίκα από την Γερμανία πριν από επτά χρόνια, ενώ επικεντρώνονταν στην θεωρία ότι η Μαντλίν ξύπνησε, βγήκε από το διαμέρισμα της οικογένειάς της στην Πραΐα ντα Λουζ μέσω μιας ξεκλείδωτης μπαλκονόπορτας και σκοτώθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο στην συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η έρευνα αυτή έγινε πριν ο Κρίστιαν Μπρούκνερ αναδειχθεί ως ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της τρίχρονης Βρετανίδας το 2007. Αναμένεται να αποφυλακιστεί από γερμανική φυλακή την επόμενη εβδομάδα, μετά την έκτιση της ποινής του για βιασμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην Πραΐα ντα Λουζ το 2005.

O Kρίστιαν Μπρούκνερ

Η θεωρία του τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη του θύματος διέρρευσε στην πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha τον Ιούνιο. Δεν προσδιόριζε την ταυτότητα της γυναίκας, αλλά η αναφορά υποδείκνυε ότι η έρευνα απέτυχε επειδή οι γερμανικές αρχές αρνήθηκαν να εμπλακούν και να αποστείλουν ντετέκτιβ για να γίνει φίλος με το ύποπτο πρόσωπο.

Το SkyNews εντόπισε τη Γερμανίδα, η οποία είπε ότι δεν γνώριζε πως ήταν ύποπτη. Η ίδια δήλωσε στο βρετανικό μέσο ότι δούλευε σε ένα εστιατόριο κοντά στην παραλία της Πραΐα ντα Λουζ και επέστρεψε στο σπίτι της μετά την ώρα της εξαφάνισης της Μαντλίν. Ο σύντροφός της ήταν ο σεφ στο Ocean Club, και είχε σερβίρει δείπνο στους Μακάν και τους φίλους τους.

«Δεν ξέρω καν αν έγινε κάποιο τροχαίο ατύχημα, γιατί δούλευα», είπε. «Γύρισα σπίτι στις δέκα και μισή και ο σύντροφός μου ήταν ήδη εκεί».

Το διαμέρισμά τους, όπως και τα σπίτια πολλών κατοίκων, ερευνήθηκε από την πορτογαλική αστυνομία τις ημέρες μετά την εξαφάνιση της Μαντλίν.

«Πιστεύετε ότι την έκοψα σε κομμάτια;»

Η Γερμανίδα είπε ότι θύμωσε κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης έρευνας, όταν της ζητήθηκε να αδειάσει τον καταψύκτη της και ρώτησε έναν αστυνομικό: «Πιστεύετε ότι την έκοψα σε μικρά κομμάτια και θα την φάω για βραδινό;»

Η γυναίκα είπε ότι, περισσότερα από 10 χρόνια μετά την εξαφάνιση της Μαντλίν, η γερμανική αστυνομία επικοινώνησε μαζί της, αλλά αυτήν την φορά για να τη ρωτήσει αν γνώριζε τον Κρίστιαν Μπρούκνερ και αν τον είχε δει κοντά στο διαμέρισμα της οικογένειας.

Όπως δήλωσε στο SkyNews: «Ήθελαν να μάθουν αν είχα δει ποτέ αυτόν τον Γερμανό στην περιοχή όπου ζούσα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλοι άνθρωποι είχαν δει το φορτηγάκι του, αλλά εγώ δεν το είχα δει ποτέ».

Η γυναίκα είπε ότι ένας Γερμανός αστυνομικός επιθεωρητής την καλούσε συχνά στο τηλέφωνό της, για περισσότερο από ένα χρόνο. Ο ίδιος της ζήτησε την κάρτα SIM από ένα τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε όταν ζούσε στην Πορτογαλία. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι ο αστυνομικός αναζητούσε κάτι περισσότερο από πληροφορίες για τον Κρίστιαν Μπρούκνερ.

Τοπικά δημοσιεύματα ισχυρίστηκαν ότι η γυναίκα μπορεί να είχε δανειστεί ένα αυτοκίνητο, αλλά εκείνη είπε: «Πιστεύετε ότι την χτύπησα; Δεν είχα καν αυτοκίνητο εκείνη την εποχή».

Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνώριζε για το δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας τον Ιούνιο, μέχρι που της το ανέφερε το SkyNews.

Η οικογένεια του Βρετανού συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος έχει πεθάνει από τότε, είπε στο SkyNews ότι είχαν ανακριθεί από ντετέκτιβ της Scotland Yard (Μητροπολιτική Αστυνομία Λονδίνου), η οποία υποστηρίζει την έρευνα της γερμανικής και της πορτογαλικής αστυνομίας για την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Όταν ρωτήθηκε για την έρευνα σχετικά με τη Γερμανίδα, ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας είπε: «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την οικογένεια της Μαντλίν για να κατανοήσουμε τι συνέβη το βράδυ της 3ης Μαΐου 2007 στην Πραΐα ντα Λουζ. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με τους συναδέλφους μας στη Γερμανία και την Πορτογαλία. Οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια και θα ήταν ακατάλληλο να κάνουμε περαιτέρω σχόλια ενώ η έρευνα συνεχίζεται».

Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ προειδοποιήθηκε να μην επιστρέψει στην Πορτογαλία

Τη νύχτα πριν από την εξαφάνιση της Μαντλίν, οι γονείς της είπαν στις Αρχές ότι η 3χρονη ξύπνησε κλαίγοντας και την επόμενη ημέρα τους ρωτούσε πού είχαν πάει. Μέρος της θεωρίας του τροχαίου με εγκατάλειψη είναι ότι μπορεί να πήγε να τους ψάξει κατά την διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, η μητέρα της Μαντλίν, Κέιτ, έχει από καιρό απορρίψει την υπόθεση ότι η κόρη της κατάφερε να βγει μόνη της από το διαμέρισμα.

Στο βιβλίο της με τίτλο «Madeleine», έγραψε: «Για να πιστέψετε ότι η Μαντλίν θα μπορούσε να βγει μόνη της, θα πρέπει να δεχτείτε ότι βγήκε από την πίσω πόρτα, τραβώντας τις κουρτίνες του καθιστικού και κλείνοντάς τις ξανά, ανοίγοντας στη συνέχεια την πόρτα της βεράντας, την παιδική πόρτα ασφαλείας στην κορυφή της σκάλας στη βεράντα και τη μικρή πόρτα προς το δρόμο - και κλείνοντας προσεκτικά και τις τρεις πίσω της. Ποιο τρίχρονο παιδί γνωρίζετε που θα έκανε κάτι τέτοιο;»

Φαίνεται ότι η αστυνομία απέρριψε τη θεωρία τροχαίου με εγκατάλειψη, όταν η υπόθεση εναντίον του Κρίστιαν Μπρούκνερ άρχισε να φαίνεται πιο πιθανή. Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ παραμένει υπό έρευνα και έχει προειδοποιηθεί να μην επιστρέψει στην Πορτογαλία όταν αποφυλακιστεί.

Ο Κεν Ραλφς, ένας τουρίστας που γνώριζε τον Μπρούκνερ την εποχή που εξαφανίστηκε η Μαντλίν, είπε στο SkyNews: «Νομίζω ότι είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Θα κάνει πολλά παιδιά και γυναίκες να νιώσουν ξανά ευάλωτα. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα καταστροφικό τέρας».

Ο Ραλφς μίλησε πέρυσι στο SkyNews για έναν φίλο του, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είχε εμπλακεί με τον Κρίστιαν Μπρούκνερ σε ένα σχέδιο, το οποίο -μια εβδομάδα πριν εξαφανιστεί η Μαντλίν- ήταν να κλέψουν ένα παιδί για να το πουλήσουν σε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά.

Ο Ραλφς τόνισε στο SkyNews: «Ο Κρίστιαν δεν θα ήταν ευπρόσδεκτος από πολλούς ανθρώπους εδώ. Προσωπικά δεν ανησυχώ για αυτόν, αλλά υπάρχουν άλλοι που ανησυχούν. Αν εμφανιστεί εδώ, θα τον παρακολουθώ 24 ώρες το 24ωρο».

