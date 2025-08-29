Υπόθεση Μαντλίν: Αποφυλακίζεται ο κύριος ύποπτος για την απαγωγή της

«Είναι επικίνδυνος, αλλά η τρέχουσα νομική κατάσταση σημαίνει ότι πρέπει να αποφυλακιστεί χωρίς καθυστέρηση» δήλωσε ο επικεφαλής εισαγγελέας - Δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας 

Newsbomb

Υπόθεση Μαντλίν: Αποφυλακίζεται ο κύριος ύποπτος για την απαγωγή της

Η μικρή Μαντλίν

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντός λίγων εβδομάδων θα αποφυλακιστεί ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν, επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, ο οποίος εκτίει ποινή στη βόρεια Γερμανία για βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας, θα αποφυλακιστεί το αργότερο στις 17 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε στο BBC ο επικεφαλής εισαγγελέας που ερευνά την εξαφάνιση της μικρής.

Ο Χανς Κρίστιαν Βόλτερς είπε επίσης ότι πιστεύει ότι ο 48χρονος Γερμανός υπήκοος είναι επικίνδυνος, αλλά ότι η τρέχουσα νομική κατάσταση σημαίνει ότι πρέπει να αποφυλακιστεί χωρίς καθυστέρηση.

Ο Μπρούκνερ δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα σε σχέση με την εξαφάνιση της Μαντλίν και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή.

Η -τότε τριών ετών- μικρούλα εξαφανίστηκε από συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πραΐα ντα Λουζ στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας στις 3 Μαΐου 2007. Οι γονείς της δειπνούσαν με φίλους σε εστιατόριο σε μικρή απόσταση, ενώ η κόρη τους και τα μικρότερα δίδυμα αδέλφια της κοιμούνταν στο ισόγειο διαμέρισμα, αλλά τα έλεγχαν τακτικά.

Η τεράστια έρευνα για τον εντοπισμό της δεν έχει αποδώσει τίποτα.

Πάντως, Γερμανοί εισαγγελείς έχουν επισημάνει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο Μπρύκνερ μπορεί να βρισκόταν στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε η Μαντλίν. «Δεν είναι απλώς ο κύριος ύποπτος, είναι ο μόνος ύποπτος», εξηγούν και προσθέτουν ότι «δεν έχουμε βρει τίποτα που να τον αθωώνει».

Επιπλέον, τον θεωρούν επικίνδυνο για την κοινωνία, ένα άτομο που «αναμένουμε ότι θα διαπράξει και άλλα εγκλήματα». Για αυτόν τον λόγο ζήτησαν να του επιβληθούν περιορισμοί όταν αποφυλακιστεί, όπως βραχιολάκι στον αστράγαλο. Οι όροι θα αποφασιστούν σε ακροαματική διαδικασία που δεν θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Ο Μπρύκνερ, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του στο Αλγκάρβε, ήταν περιπλανώμενος, μικροκακοποιός και καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας. Έχει αρκετές προηγούμενες καταδίκες, μεταξύ των οποίων για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών το 1994 και το 2016. Είναι γνωστό ότι έζησε στην ίδια περιοχή της Πορτογαλίας μεταξύ 2000 και 2017.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος απαντά στον Μακρόν: Ο Τραμπ συνεχίζε να εργάζεται για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στηρίζει τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό - Αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κρήτης

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή επίθεση Λευκού Οίκου κατά του Politico - «Επιχείρηση ξένης επιρροής» κατά Στιβ Γουίτκοφ

23:34ΚΑΙΡΟΣ

Με «δύο πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Βροχές, καταιγίδες αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας

23:33LIFESTYLE

Ράνια Τζίμα: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – «Γέμισες την αγκαλιά μου»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Νίκη στο… ρελαντί και «2 στα 2»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Μαντλίν: Αποφυλακίζεται ο κύριος ύποπτος για την απαγωγή της

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά του Ισραήλ: Ζητά εμπάργκο από όλες τις χώρες

23:11ΕΘΝΙΚΑ

Παυλόπουλος: Όταν η Τουρκία απειλεί τα νησιά της Ελλάδας, είναι προσβλητική για την ΕΕ η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα

23:00TRAVEL

Θάσος: Το κρυμμένο διαμάντι του Αιγαίου - Από τη Γκιόλα στις αρχαιότητες

22:49ΑΠΟΨΕΙΣ

Ακροβατεί σε ένα σχοινί η Γαλλία 

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Κολυμβήτρια αγνοείται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας - Επιχείρηση του Λιμενικού

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 31χρονη μητέρα - Άφησε μόνη της στο σπίτι την 6χρονη κόρη της

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εκτροπή μοτοσικλέτας στην εθνική οδό - Σώος αλλά τραυματισμένος ο οδηγός

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ παίρνει Βολιάκο, οριστική συμφωνία με Τζένοα

22:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε ταβέρνα στη Νάξο: Διώχθηκαν Εβραίοι τουρίστες - «Σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»

17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέο φρικιαστικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς δημοσίευσε το Ισραήλ - Εκτέλεσαν πατέρα μπροστά στα παιδιά του

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιο δέος για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων - Μυστήριο με το κρανίο - Δεν ανήκει σε άνθρωπο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

23:34ΚΑΙΡΟΣ

Με «δύο πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Βροχές, καταιγίδες αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Γνωστή ΤikΤoker και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

21:09LIFESTYLE

Η μεγαλύτερη απάτη της χρονιάς: Ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον δεν ήταν ζευγάρι - Ήταν εμπορικό κόλπο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ