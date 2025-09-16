Τραγωδία στην Ελούντα: Κατέρρευσε εργαζόμενος ξενοδοχειακής μονάδας
Αναστάτωση σε ξενοδοχείο της Ελούντας με έναν υπάλληλο security να εντοπίζεται νεκρός
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας (15/9) στην Ελούντα ο αιφνίδιος θάνατος 57χρονου υπαλλήλου ασφαλείας σε ξενοδοχειακή μονάδα.
Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφό του κατά την αλλαγή της βάρδιας, όπως αναφέρει το neakriti.gr.
Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με την νεκροψία – νεκροτομή να πρόκειται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025 - Όλες οι μοναδικές στιγμές
10:58 ∙ WHAT THE FACT
Πού δεν πρέπει να κρεμάτε τον καθρέφτη στο σπίτι - Σαφείς κανόνες για πλούτο και ευτυχία
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
BMW κινητήρας σε Mercedes; Η φήμη «έσβησε» πριν ανάψει
23:54 ∙ ΚΟΣΜΟΣ