Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

Συνελήφθησαν στο λιμάνι της Αρκίτσας δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 46 ετών, την ώρα που επιχειρούσαν να πουλήσουν παράνομα μαχαίρια και υαλοκαθαριστήρες σε στελέχη του Λιμενικού που συμμετείχαν σε ελέγχους για το παρεμπόριο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Στυλίδας και τη Λιμενική Αρχή Σκάλας Αταλάντης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου Ν.4849/2021, που αφορά τη ρύθμιση και τον έλεγχο του υπαίθριου εμπορίου.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, οι δύο συλληφθέντες πλησίασαν το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν οι λιμενικοί και προσπάθησαν να τους πουλήσουν σετ μαχαιριών και υαλοκαθαριστήρες, χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια.

https://www.instagram.com/reel/DOiKv80CiGE/

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην κατοχή τους υπήρχαν 10 συσκευασίες μαχαιριών κουζίνας των έξι τεμαχίων, 13 συσκευασίες των δύο τεμαχίων, καθώς και έξι υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτου εκτός συσκευασίας, τα οποία κατασχέθηκαν.

Το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης, που ανέλαβε την προανάκριση, προχώρησε και στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Υπηρεσίας.