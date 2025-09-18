Κρήτη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης
Στο σημείο επιχειρεί η πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων
Νέα φωτιά και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το απόγευμα της Πέμπτης (18/9) στα Χανιά.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ακρωτήρι Χανίων, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίζεται δύσκολη υπόθεση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ίδιο εργοστάσιο είχε ξεσπάσει ξανά πυρκαγιά στο παρελθόν, συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2024.
