Κρήτη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Νέα φωτιά και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το απόγευμα της Πέμπτης (18/9) στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ακρωτήρι Χανίων, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίζεται δύσκολη υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ίδιο εργοστάσιο είχε ξεσπάσει ξανά πυρκαγιά στο παρελθόν, συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2024.