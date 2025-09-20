Βρέθηκε ακρωτηριασμένη κατσίκα στην Κρέστενα Ηλείας με τη μέθοδο παστουρώματος

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο φράγμα του Αλφειού, στην Κρέστενα Ηλείας, αφού βρέθηκε ακρωτηριασμένη μια κατσίκα εξαιτίας παστουρώματος. Δυστυχώς, το ζωάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το ERTNews, το ζώο έχασε το πόδι του εξαιτίας παστουρώματος, της βάρβαρης πρακτικής δεσίματος με σχοινιά που εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές. Ο άνθρωπος που όφειλε να φροντίζει την κατσίκα την εγκατέλειψε να πεθάνει μόνη.

Μπροστά σε αυτή την αδιανόητη αγριότητα βρέθηκε ο κ. Διονύσης Λιαρομάτης, εθελοντής της Φιλοζωικής Κρέστενων «Νοιάζομαι», ο οποίος μετέφερε την κατσίκα σε κτηνίατρο, ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Δυστυχώς, η κατάσταση της κατσίκας ήταν τόσο άσχημη που άντεξε για μόλις 38 ώρες.

