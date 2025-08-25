Τέλος η οπλοκατοχή για όσους κακοποιούν τα ζώα - Ανακαλούνται και οι άδειες

Στην τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα όπλα προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από παρέμβαση της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς που επιδιώκει ένα ακόμα βήμα για την πρόληψη της βίας κατά ζώων αλλά και ανθρώπων.

Με δεδομένο πλέον ότι όποιος ασκεί βία σε ένα ανυπεράσπιστο ζωάκι, άνετα μπορεί να κακοποιήσει ένα ανυπεράσπιστο παιδί ή μία γυναίκα, η ΕΓΠΖΣ παλεύει για τον «αφοπλισμό» επικίνδυνων, επί της ουσίας, ατόμων.

Όπως έγινε γνωστό, με βάση την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, πλέον δεν χορηγούνται άδειες οπλοκατοχής και οπλοφορίας σε όσους διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα και πλημμελήματα του Ν. 4830/2021 για την κακοποίηση ζώων.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη χορηγηθεί οι προαναφερόμενες άδειες, ανακαλούνται από την αστυνομική αρχή που τις χορήγησε.





«Γιατί αυτό έχει σημασία;» αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση.

«Η κακοποίηση ζώων συνδέεται συχνά με την κακοποίηση παιδιών και γυναικών.

Με τη νομοθετική αυτή αλλαγή, προστατεύουμε όχι μόνο τα ζώα αλλά και τους πιο ευάλωτους και ανυπεράσπιστους συμπολίτες μας. Ένα ακόμη βήμα σε έναν αγώνα που δίνουμε μαζί».

Πηγή: cretalive.gr