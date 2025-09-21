Λίμνη Υλίκη: Άγνωστοι έκαναν θαλάσσιο σκι, αγνοώντας σχετική νομοθεσία - Δείτε βίντεο

Στη λίμνη Υλίκη, από όπου υδροδοτείται η Αττική, κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν θαλάσσιο σκι, παραβλέποντας τη σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR, οι άγνωστοι αγνοώντας την νομοθεσία, που προβλέπει ότι βόλτες με ταχύπλοο, τζετ σκι και ιστιοπλοΐα απαγορεύονται στη λίμνη Υλίκη, προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, φαίνονται δύο άτομα να κάνουν τζετ σκι, ενώ οι Αρχές, όπως προκύπτει, δεν επενέβησαν.

Να σημειωθεί ότι, η λίμνη Υλίκη δεν ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, αλλά σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γνωστό ως «πάγια της ΕΥΔΑΠ», που έχει θεσμοθετηθεί πριν από το 2000, ενώ το συγκεκριμένο σημείο δεν τελεί υπό άμεση επίβλεψη.

Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και πριν από περίπου 10 με 15 χρόνια, χωρίς οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν συνέπειες.

