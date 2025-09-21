Κύπρος: Βρέθηκε γατάκι που είχε χαθεί για επτά ημέρες στο Αεροδρόμιο Λάρνακας

Μετά από εννέα ολόκληρες ημέρες βρέθηκε η Μίκα, ένα μικρό γατάκι που είχε χαθεί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, ενώ θα ταξίδευε για Αθήνα.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook, οι κηδεμόνες της μικρής γατούλας αναμένεται να έρθουν Κύπρο, για να την παραλάβουν.

Να σημειωθεί ότι η Μίκα εντοπίστηκε στον χώρο των αεροσκαφών, κοντά στο σημείο όπου είχε χαθεί και είναι καλά στην υγεία της.

