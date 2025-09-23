Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Τέσσερα Ι.Χ. ακινητοποιημένα - «Έμφραγμα» στο κέντρο της Αθήνας
Ουρές οχημάτων στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Πάρκου Ελευθερίας
Σοβαρό τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος το μεσημέρι της Τρίτης (09/23) στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος του Πάρκου Ελευθερίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, στο σημείο έχουν ακινητοποιηθεί συνολικά τέσσερα οχήματα. Ένα βρίσκεται στη μέση του δρόμου, ενώ τρία ακόμη έχουν ακινητοποιηθεί στην άκρη της λεωφόρου, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία.
Η κίνηση διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και οι ουρές των αυτοκινήτων εκτείνονται σε μεγάλο μήκος, με την ταλαιπωρία για τους οδηγούς να είναι έντονη.
Στο σημείο βρίσκεται οδική βοήθεια για να απομακρύνουν τα οχήματα και να αποκατασταθεί η ομαλή ροή της κυκλοφορίας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.