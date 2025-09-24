«Smart Islands» στο Καστελόριζο: Στο επίκεντρο τα ζητήματα που απασχολούν τα μικρά νησιά

Εκφράστηκαν απόψεις για τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τα μικρά ακριτικά νησιά: υποδομές, ενέργεια, υδατικοί πόροι, υγεία, εκπαίδευση, καθημερινότητα των πολιτών και δημογραφικό

Καστελόριζο
Pixabay.com
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου οι εργασίες του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Smart Islands» για τα μικρά νησιά που πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο.

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κηφισιάς, Καλυμνίων και Μεγίστης, σε συνεργασία με την ομογενειακή οργάνωση International Hellenic Association και τελούσε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της πολιτείας, της ομογένειας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς αντάλλαξαν απόψεις για τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τα μικρά ακριτικά νησιά: υποδομές, ενέργεια, υδατικοί πόροι, υγεία, εκπαίδευση, καθημερινότητα των πολιτών και δημογραφικό.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής θεσμικής και οικονομικής θωράκισης των νησιών. Υπογράμμισε επίσης την ενίσχυση της αυτοτέλειας των δήμων, την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών και τη συνεργασία μεταξύ μεγάλων και μικρών δήμων, με στόχο την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι ακριτικά νησιά με γεωπολιτική σημασία δεν περιορίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά περιλαμβάνουν και τη Γαύδο καθώς και τα Διαπόντια νησιά του Ιονίου.

Μεταξύ όσων παρενέβησαν στο συνέδριο ήταν:

  • Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Οι οικοδεσπότες Νίκος Ασβέστης, Δήμαρχος Μεγίστης, και ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Κωνσταντέλλος.
  • Ο Βασίλης Ξυπολυτάς, Δήμαρχος Κηφισιάς.
  • Η Πόπη Κουτούζη, Αντιδήμαρχος Καλύμνου, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο.
  • Ο Ιγνάτιος Καιτετζίδης, Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Ο Γιάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά και μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ Κρήτης.
  • Ο Νικήτας Γρύλλης, Αντιδήμαρχος Σύμης.

Ισχυρή παρουσία της ομογένειας

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή μελών της ομογένειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Μεταξύ αυτών, η Νίνα Γκατζούλη (Πρόεδρος του IHA), ο Capt. Ευάγγελος Ρήγος (ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του IHA), ο Χάρης Βήττας (πρώην στέλεχος του ΔΝΤ), ο δικηγόρος Κώστας Βερτζάγιας (πρώην Πρόεδρος της Αδελφότητας Καστελοριζιανών), ο μαθηματικός Πανταζής Χούλης (ιδρυτής του Μουσείου Γρίφων Καστελορίζου) και η Δέσποινα Δάλμαρη (καθηγήτρια Αγγλικών, πρώην Γενική Γραμματέας του Ελληνοαυστραλιανού Συνδέσμου).

Οι εκπρόσωποι της ομογένειας τόνισαν την ανάγκη να παραμείνει «άσβεστη η φλόγα του ελληνισμού», καλώντας σε ενότητα και συστράτευση σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της χώρας. Παράλληλα, χαιρετισμούς απέστειλαν υπουργοί, εκπρόσωποι θεσμών και φορέων.

Σημαντική ήταν η συμβολή και των χορηγών. Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν οι Δημήτρης Βενιζέλος (EmDot), Γιάννης Νικλήτσας (Forum Consulting), Παναγιώτης Πανταζόγλου (Πλειάδες IoT Cluster) και Ηρακλής Μπουραντάς (Novoville).

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη στήριξη των εταιρειών AEGEAN Airlines και Blue Star Ferries, που ανέλαβαν τη μεταφορά συνέδρων και υλικού στο νησί, καθώς και στη χορηγική υποστήριξη των TMS Tankers, Μασούτης και της ομογενειακής οργάνωσης The Castellorizian Association of NSW.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Σπαθόπουλος, υπογράμμισε ότι το «Smart Islands» πρέπει να λειτουργήσει ως πλατφόρμα δράσης που θα μετατρέπει τις προτάσεις σε συγκεκριμένα έργα και πολιτικές για τα μικρά νησιά.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επίπεδο του διαλόγου και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 3ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands 2026».

