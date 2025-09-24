«Χειροπέδες» σε τέσσερα άτομα για απάτες - Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε περιοχές της Αττικής
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/9) από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε περιοχές της Αττικής.
Σκοπός ήταν να αποσπάσουν παράνομο οικονομικό όφελος υποδυόμενοι τους εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών.
Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα.
