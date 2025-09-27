Φωτιά στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης: Καίγεται δασική περιοχή

Φωτιά τώρα καίει δασική περιοχή κοντά στο χωριό Εξαμίλι, που βρίσκεται στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 14:30 σε δασική έκταση, προκαλώντας άμεση αντίδραση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν 41 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, 12 οχήματα πυρόσβεσης και δύο ελικόπτερα συνέβαλαν στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Οι αρχές τόνισαν πως η φωτιά δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένες περιοχές, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για πλήρη έλεγχο και αποτροπή πιθανής εξάπλωσης. Η γρήγορη κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν καθοριστική για την αποφυγή σοβαρότερων επιπτώσεων.

Η περιοχή του Λαγκαδά, με τα δασικά της οικοσυστήματα, παραμένει σε επιφυλακή λόγω των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς.