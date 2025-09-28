Οργή του Νίκου Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη
Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που «χάθηκαν» στην Εθνική Τραγωδία των Τεμπών ξέσπασε με ανάρτησή του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την απόλυτα δικαιολογημένη οργή του Νίκου Πλακιά, του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που «χάθηκαν» στην Εθνική Τραγωδία των Τεμπών, προκάλεσε η διαρροή φωτογραφικών που δείχνει σάκους με τις σορούς των θυμάτων.
Ο κύριος Πλακιάς τονίζει πως δεν γνωρίζει το πώς και γιατί έγινε αυτή η διαρροή ωστόσο αναφέρει χαρακτηριστικά πως «πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;».
Παράλληλα, ο Νίκος Πλακιάς θέτει το ερώτημα για το αν αυτές οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει με σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων.
Η ανάρτησή του:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης
10:58 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
MotoGP: Κατέκτησε τον 7ο παγκόσμιο τίτλο ο Μαρκ Μάρκεθ
10:54 ∙ LIFESTYLE
Ναταλία Γερμανού: Η απάντηση για το τρέιλερ Πανόπουλου και Λαζάρου
10:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεωργιάδης για Παπαρίζου: «Περαστικά στον αδελφό της»
10:12 ∙ LIFESTYLE
Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»
09:38 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ