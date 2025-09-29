Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει 40χρονη στη Θεσσαλονίκη - Προσοχή, σκληρό βίντεο

Μια 40χρονη γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της έπειτα από σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη Θεσσαλονίκη, που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει τη γυναίκα, όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το ThessPost.gr. Λίγο πριν τις 8 το πρωί, η 40χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα και έπεσε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο και σε σύντομο χρόνο έφτασαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, οι οποίες μετέφεραν την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, φέροντας σοβαρά τραύματα και πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.