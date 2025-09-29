Βόλος: Καταδικάστηκε 23χρονος για απειλή με μαχαίρι

Ένας 23χρονος καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, καθώς απείλησε με μαχαίρι τον αδελφό ενός φίλου του, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν ο νεαρός εισέβαλε στο σπίτι του φίλου του, με σκοπό να εισπράξει χρηματικό ποσό που, όπως ισχυρίστηκε, του χρωστούσε. Ο φίλος του, όμως, απουσίαζε, με αποτέλεσμα ο 23χρονος να απειλήσει τον αδελφό του με κυνηγετικό μαχαίρι, ζητώντας τα χρήματα.

Το θύμα κατέθεσε ότι φοβήθηκε και κατάφερε να βγει έξω από το σπίτι, κλειδώνοντας τον κατηγορούμενο μέσα. Εκείνος προσπάθησε να διαφύγει μέσω του μπαλκονιού, πήδηξε στο έδαφος και πέταξε το μαχαίρι στην αυλή γειτονικού σπιτιού.

Στην απολογία του, ο 23χρονος αρνήθηκε ότι κρατούσε μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι αναζητούσε τον φίλο του και ότι δεν ήταν καλά λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε προηγουμένως. Ωστόσο, μάρτυρας κατέθεσε ότι ο νεαρός φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παράνομη οπλοφορία και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 800 ευρώ, η οποία μετατράπηκε σε 10 ευρώ ανά ημέρα χωρίς αναστολή. Η έφεση, ωστόσο, διατήρησε το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.