Διακοπές νερού την Τετάρτη (10/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΣΕΠΟΛΙΑ
Ρόδου και Κρέοντος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, EKTAKTH
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αγίας Σοφίας και Νώε
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Απελλού και Άρεως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, EKTAKTH
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Θησέως και Μαραθωνομάχων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, EKTAKTH
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Ορφέως και Ενδυμίωνος
- ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΠΕΝΤΕΛΗ, EKTAKTH
ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ (ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ )
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΙΔΑΡΙ
Λεωφ. Αθηνών και Ευτυχίας
