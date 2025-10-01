Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της
Το δικαστήριο αποφάσισε, τελικά να εκτίσει στη φυλακή 1 μήνα, ενώ της επέβαλλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την ενοχή της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να συνεχίσει να παίρνει την σύνταξή της, αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θηβών. Η καταδίκη αφορά στο αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς και δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και της επέβαλλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.
Ο εισαγγελέας πρότεινε η ποινή να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και να εκτίσει δύο μήνες στη φυλακή. Το δικαστήριο αποφάσισε, τελικά να εκτίσει στη φυλακή 1 μήνα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:37 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ
16:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εθνικό Θέατρο: Το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026
15:40 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
08:39 ∙ WHAT THE FACT