Βοιωτία: Η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της έπαιρνε και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετανιωμένη δηλώνει η 62χρονη στη Βοιωτία που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της

Η 62χρονη στη Βοιωτία 

Μετανιωμένη εμφανίζεται η 62χρονη γυναίκα στη Βοιωτία, η οποία έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της θάβοντάς την σε στάβλο κοντά στο σπίτι της. Σε δηλώσεις της, παραδέχεται: «Νιώθω ντροπή για ό,τι έκανα» και επισημαίνει ότι θα αναλάβει τις συνέπειες των πράξεών της.

Η ίδια εξηγεί ότι βρέθηκε σε απελπιστική κατάσταση λόγω χρεών, τα οποία προέκυψαν από σοβαρά οικογενειακά και υγειονομικά προβλήματα. «Έκανα μεγάλο λάθος που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις αρχές. Το συνειδητοποιώ και νιώθω μεγάλη ντροπή. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα που έλαβα χωρίς να τα δικαιούμαι», αναφέρει.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κρήτης αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με την ταυτότητα της γυναίκας, την αιτία και τον χρόνο θανάτου της, με βάση τα ευρήματα από τον σκελετό. Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατροδικαστικής Έλενα Κρανιώτη: «Σύντομα θα δώσουμε στις Αρχές όλες τις πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν από τον σκελετό».

Πληροφορίες του MEGA αναφέρουν ότι η 62χρονη λάμβανε όχι μόνο τη σύνταξη της μητέρας της αλλά και επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά τέσσερις για τα έτη 2023 και 2024.

Στο ίδιο ρεπορτάζ μίλησε και ο ανιψιός της γυναίκας που είχε ζητηθεί να παριστάνει τη μητέρα της 62χρονης, η οποία έπασχε από άνοια. Περιέγραψε τη συνάντησή τους: «Μου λέει “με σώζει ή αυτοκτονώ”. Από την αφέλεια και την καλοσύνη μου τη λυπήθηκα και σκέφτηκα να φιλοξενήσουμε τη θεία της έστω για μια μέρα».

Η έρευνα δείχνει ότι η ηλικιωμένη πρέπει να είχε πεθάνει πριν από το 2023, καθώς πολλές μαρτυρίες αναφέρουν ότι την είχαν δει τελευταία φορά το 2021.

Ο δικηγόρος της 62χρονης τόνισε ότι, μέχρι στιγμής, η εισαγγελία δεν έχει ζητήσει επίσημες εξηγήσεις για άλλο αδίκημα πέραν της δίωξης για ψευδή κατάθεση.

