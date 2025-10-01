Άρτα: Από αλλεργικό σοκ πέθανε η 27χρονη έγκυος - Της χορηγήθηκε αντιβίωση

Αυτή είναι η 28χρονη που έχασε τη ζωή της στην Άρτα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Άρτα ο θάνατος μιας 27χρονης εγκύου, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αλλεργικό σοκ κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο, αφού της χορηγήθηκε αντιβίωση. Μαζί της χάθηκε και το έμβρυο, μόλις ενάμιση μηνός.

Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, παρουσιάζοντας αιμορραγία, με ζωντανό όμως το έμβρυο. Οι γιατροί χορήγησαν αντιβίωση, ωστόσο στη συνέχεια εκδήλωσε σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι γιατροί της αναισθησιολογικής και της εντατικής κλινικής, οι οποίοι την μετέφεραν στην ανάνηψη για να της παρασχεθεί επείγουσα υποστήριξη.

Οι γιατροί έμειναν στο πλευρό της, καθώς δεν υπήρχε - σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ - Μιχάλη Γιαννακό, κρεβάτι στην ΜΕΘ του νοσοκομείου. Όταν βρέθηκε, μεταφέρθηκε σε αυτό, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία. Η γυναίκα υπέστη πολυοργανική ανεπάρκεια και στη συνέχεια ανακοπή καρδιάς, χωρίς να καταφέρει να επανέλθει.