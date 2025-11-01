Μια παρέα νεαρών έδωσε… «γεύση» σε μια από τις δημοφιλέστερες γραμμές λεωφορείων της Αττικής!

Το 608 πλέον είναι κάτι παραπάνω από μια δημοφιλή λεωφορειακή γραμμή...

Μια παρέα νεαρών έδωσε… «γεύση» σε μια από τις δημοφιλέστερες γραμμές λεωφορείων της Αττικής!
Τη λεωφορειακή γραμμή 608 τη χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους χιλιάδες άνθρωποι καθημερινώς, και κυρίως νέοι, καθώς ενώνει το Γαλάτσι με την περιοχή του Ζωγράφου και την πανεπιστημιούπολη. Τον αριθμό 608 και το λογότυπο του… λεωφορείου, μπορούν πλέον οι Γαλατσιώτες και όχι μόνο να το πιουν στο… φαρδύ ποτήρι τους, ως μια craft μπύρα που δημιουργήθηκε με μεράκι και… αγάπη για τη γειτονιά!

«Το 608 είναι κάτι παραπάνω από μια λεωφορειακή γραμμή. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας, έχει μεγαλώσει γενιές και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Αυτό το στοιχείο θέλαμε να κρατήσουμε ζωντανό και να του δώσουμε μια νέα διάσταση μέσα από τη μπύρα», λέει στο Newsbomb ο Χριστόφορος Ζώγας, ένας εκ των τριών δημιουργών.

dcf7291a-f4d8-413f-ba77-ab191ee61721.jpg

Πριν από την… απόδοση τιμών στην εμβληματική αυτή γραμμή βεβαίως, προηγήθηκε η λατρεία για την μπύρα. «Ασχολούμασταν από καιρό με την craft κοινότητα, ως φανατικοί φίλοι της μπύρας, μέχρι που αποφασίσαμε να παρασκευάσουμε τη δική μας, ώστε να εκπροσωπήσουμε την περιοχή μας στην craft κοινότητα», εξηγεί.

Η πρώτη προσπάθεια -που κρίθηκε μάλιστα επιτυχημένη- έλαβε χώρα στις κουζίνες των σπιτιών τους!

«Κάναμε home brewing στα σπίτια μας για ένα διάστημα αλλά κανείς από εμάς δεν είναι ζυθοποιός, το κάναμε σαν να… μαγειρεύουμε. Τελικά, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε συνεργασία με έναν ζυθοποιίο της Μεταμόρφωσης», σημειώνει ο Χριστόφορος.

«Η αρχή ήταν πολύ καλή, αφού υπήρξε μεγάλη ζήτηση και μάλιστα αυξήσαμε και τις ποσότητες για να την καλύψουμε. Ακούγαμε πολύ καλά λόγια, και για το προϊόν αλλά και για το brand που επιλέξαμε της λεωφορειακής γραμμής», περιγράφει, ενώ μιας και αναφέρθηκε το brand, ο ίδιος κρίνει σκόπιμο να εξηγήσει ότι οι άνθρωποι της ΟΣΥ είναι ενήμεροι για αυτό και μάλιστα το αντιμετωπίζουν πολύ θετικά – όπως και ελεγκτές της γραμμής αλλά και επιβάτες.

cca90231-85d4-40aa-8232-1134edcb4636.jpg

Πώς όμως μια παρέα νεαρών, χωρίς ειδικές γνώσεις στην αρχή, καταφέρνουν να δημιουργήσουν μια craft μπύρα;

«Ο σκοπός καταρχάς ήταν να κάνουμε κάτι που θα αρέσει σε εμάς. Το προϊόν τελικά είχε απήχηση και έτσι επεκτείναμε την προσπάθεια, αν δεν γινόταν αυτό, πάλι θα το κάναμε για εμάς και την παρέα μας. Έτσι βάζουμε και τη δική μας πινελιά στη γεύση ανάλογα με αυτό που μας αρέσει. Γνωρίζουμε πέντε χαρακτηριστικά που θέλουμε και μας αρέσουν στη μπύρα και συνεννοούμαστε με τον ζυθοποιό για να το επιτύχουμε. Όπως γίνεται και στη μαγειρική ή στην παρασκευή κοκτέιλ, που διαλέγεις μία βάση και μετά διαμορφώνεις τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά».

e2c0c12e-8cfd-4a32-849f-cc4f115883e9.jpg

Τι είναι αυτό όμως που κάνει τη συγκεκριμένη προσπάθεια ξεχωριστή; «Η 608 Brewing είναι η απόδειξη ότι ακόμα και μέσα από μια γειτονιά μπορεί να γεννηθεί κάτι με προοπτική. Με ρίζες στο Γαλάτσι και βλέμμα στραμμένο παντού, η μπύρα μας είναι ένας μικρός φόρος τιμής στην πόλη και σε όσους εκτιμούν το διαφορετικό», απαντά ο Χριστόφορος, παρουσιάζοντάς μας τα είδη:

Η «ναυαρχίδα» και πρώτη μπύρα, η 608 Pale Ale με τροπικά αρώματα και ελαφριά επίγευση ροδάκινου και εσπεριδοειδών, η δεύτερη η 608 IPA – A Bitter Stop, μια West Coast IPA με ένταση και χαρακτηριστική μακρά γεύση. Η τρίτη παρασκευάζεται σε ζυθοποιίο της Λάρισας και αποτελεί μια συνεργασία με μια ομάδα από τα Σούρμενα, ενώ η τέταρτη είναι μια lager σε συνεργασία με ζυθοποιούς της Νάξου, καθώς το Γαλάτσι είναι συνυφασμένο με το νησί και πολλούς κατοίκους με καταγωγή από εκεί.

«Κάθε ετικέτα είναι φτιαγμένη για να συνοδεύει εμπειρίες, από ένα απλό γεύμα μέχρι τις στιγμές που μοιράζεσαι με φίλους. Το όραμά μας είναι να φτιάξουμε κάποια ένα μαγαζί «608» και αν όλα πάνε εξαιρετικά καλά, τότε να κάνουμε και το δικό μας ζυθοποιείο», καταλήγει.

5f5b0ffb-c41e-456d-b07c-cbcedcfe0a88.jpg

