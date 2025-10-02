Κλειστή η κάθοδος της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη
Αυξημένη κίνηση στο σημείο
Κλειστή είναι η κάθοδος της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι την Πανόρμου εξαιτίας της πορείας υπέρ της Παλαιστίνης και αλληλεγγύης προς τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud» στην πρεσβεία του Ισραήλ.
Την ίδια ώρα παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο σημείο καθώς και στην Κατεχάκη, έως τη διασταύρωση με τη Μεσογείων.
