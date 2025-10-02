Κλειστή η κάθοδος της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη

Συγκέντρωση και πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα από πολίτες και συλλογικότητες που διαμαρτύρονται για την επίθεση του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Κλειστή είναι η κάθοδος της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι την Πανόρμου εξαιτίας της πορείας υπέρ της Παλαιστίνης και αλληλεγγύης προς τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud» στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο σημείο καθώς και στην Κατεχάκη, έως τη διασταύρωση με τη Μεσογείων.