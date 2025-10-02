«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας στο Αγρίνιο.

Ένας χρόνος μετά το τραγικό συμβάν, η Ιωάννα Καραχρήστου εκφράζει τον πόνο της για την απώλεια των παιδιών της και τονίζει την αδράνεια των αρμόδιων αρχών, υποσχόμενη να συνεχίσει τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η κυρία Καραχρήστου περιγράφει με συγκίνηση τις τελευταίες στιγμές των παιδιών της. Στις 2 Νοεμβρίου 2024, ο 20χρονος Άκης και η 17χρονη Χαριτίνη ξεκίνησαν για μια βόλτα που δεν γύρισαν ποτέ. Η μητέρα τους θυμάται πως «μείναμε πίσω για πάντα να σας περιμένουμε εγώ, ο πατέρας σας, τα αδέρφια σας και η μικρή σας ανιψιά».

Η ίδια τονίζει πως ποτέ δεν περίμενε πως εκείνη η βόλτα θα ήταν η τελευταία και υπογραμμίζει πως τα παιδιά της δεν έφεραν καμία ευθύνη για το δυστύχημα. Σύμφωνα με την Ιωάννα Καραχρήστου, η αιτία ήταν η επικίνδυνη οδήγηση ενός οδηγού Ρομά, που παραβίασε τους κανόνες κυκλοφορίας, προκαλώντας τον θάνατο των δύο νεαρών γεμάτων όνειρα και ζωή.

«Ο φονιάς βρίσκεται ελεύθερος στο σπίτι του, ενώ η δική μας οικογένεια βιώνει μια αβάσταχτη απώλεια», αναφέρει η μητέρα των θυμάτων, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από το να χάσει μια μητέρα δύο παιδιά», προσθέτει.

Η Ιωάννα Καραχρήστου επισημαίνει την έλλειψη αποτελεσμάτων στην υπόθεση, παρά τους έντεκα μήνες που έχουν περάσει. Κατηγορεί τις αρχές για συγκάλυψη και αδιαφορία και δηλώνει αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε τον Νοέμβριο του2024 στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την αναφορά, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο προαναφερθείς οδηγός Ρομά διέσχιζε κάθετα την εθνική οδό, όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέλφια.

Ο 20χρονος Άκης έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 17χρονη Χαριτίνη μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.