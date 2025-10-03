Κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην περιφερειακή Υμηττού - Μεγάλες καθυστερήσεις
Με αργές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων στην Κηφισίας, τον Κηφισό και την Αττική Οδό
Με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με την αριστερή λωρίδα στην περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος του κόμβου Χολαργού, να παραμένει κλειστή εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος, με μεγάλες καθυστερήσεις να αναμένονται στην οδό.
Την ίδια ώρα στο «κόκκινο» βρίσκεται η Λεωφόρος Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το Μαρούσι έως το Ψυχικό, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό, και την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Προβλήματα στην κυκλοφορία εντοπίζονται και στο Κέντρο στην Πειραιώς, τη Σταδίου, τη Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
