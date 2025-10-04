Το «φιλί» της Σελήνης με τον Κρόνο μεταξύ 5 και 6 Οκτωβρίου - Tι ώρα να το δείτε

Η πρώτη αστρική σύνοδος του Οκτωβρίου είναι ένα όμορφο «φιλί» μεταξύ της Σελήνης και του Κρόνου. Ο φυσικός δορυφόρος της Γης και ο πλανήτης με τους δακτυλίους θα σχηματίσουν ντουέτο στον ουρανό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της 5ης και 6ης Οκτωβρίου.

Το φιλί μεταξύ του συντρόφου της Γης και του « Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» θα ξεκινήσει γύρω στις 8:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) την Κυριακή και θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα , μέχρι τις 5:00 π.μ. την επόμενη μέρα, όταν το ζευγάρι θα εξαφανιστεί πέρα ​​από τον δυτικό ορίζοντα.

Θα είναι το πρώτο από τα πέντε κύρια ουράνια ντουέτα που αναμένονται κατά τη διάρκεια του μήνα: αυτά μεταξύ της Σελήνης και των Πλειάδων μας περιμένουν (βράδυ της 9ης), της Σελήνης και του Δία (νύχτα μεταξύ 13ης και 14ης), της Σελήνης και της Αφροδίτης (αυγή της 19ης) και του Άρη και του Ερμή (βράδυ της 21ης).



Ο φυσικός δορυφόρος της Γης και ο δακτυλιοειδής αέριος γίγαντας, ο έκτος πλανήτης του ηλιακού συστήματος, θα παραμείνουν ορατοί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ανάμεσα στους αστερισμούς των Ιχθύων και του Υδροχόου. Θα δύσουν μαζί στα δυτικά γύρω στις 5:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) στις 6 Οκτωβρίου. Μεταξύ 6 και 7 Οκτωβρίου, το φιλί μεταξύ της Σελήνης και του Κρόνου θα επαναληφθεί, αλλά τα δύο ουράνια σώματα θα βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους.

Όπως πάντα, οι αστρικές συζεύξεις μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι, χωρίς την ανάγκη οπτικών οργάνων όπως κιάλια ή τηλεσκόπιο.