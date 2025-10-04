Διάρρηξη στα γραφεία του ΕΡΓΟΣΕ – Οι ληστές άρπαξαν μέταλλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Συναγερμός σήμανε απόψε (04/10) στην Αστυνομία, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ στην οδό Καρόλου, στην Αθήνα.

Οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν διπλανό εγκαταλελειμμένο κτήριο προκειμένου να μπουν στα γραφεία της εταιρείας, ενώ, άρπαξαν μέταλλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.