Διάρρηξη στα γραφεία του ΕΡΓΟΣΕ – Οι ληστές άρπαξαν μέταλλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Άγνωστοι εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ στην οδό Καρόλου, στην Αθήνα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε απόψε (04/10) στην Αστυνομία, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ στην οδό Καρόλου, στην Αθήνα.
Οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν διπλανό εγκαταλελειμμένο κτήριο προκειμένου να μπουν στα γραφεία της εταιρείας, ενώ, άρπαξαν μέταλλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:26 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Greek Basketball League: Θριαμβευτική επιστροφή του Ηρακλή
21:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Στο ντέρμπι χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ οι Θεσσαλονικείς
20:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η ποδοσφαιρική φανέλα που συγκίνησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου
20:28 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Ξανά χωρίς Ντέσερις και Πελίστρι οι «πράσινοι»
19:58 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Θρίαμβος ΟΦΗ με τριάρα στον Άρη – Πρώτη νίκη του Πανσερραϊκού
17:30 ∙ WHAT THE FACT