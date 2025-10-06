Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Πόσα θα μπουν στην τσέπη το 2026
Ελεύθερος Τύπος: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων σε συντάξεις
Η Καθημερινή: Πανεπιστημιακοί γιατροί και στα Κέντρα Υγείας
Τα Νέα: 7 αλήθειες - μύθοι για το 13ωρο
