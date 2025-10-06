Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πόσα θα μπουν στην τσέπη το 2026

Ελεύθερος Τύπος: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων σε συντάξεις

Η Καθημερινή: Πανεπιστημιακοί γιατροί και στα Κέντρα Υγείας

Τα Νέα: 7 αλήθειες - μύθοι για το 13ωρο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Τι αλλάζει και για ποιους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες του στολίσκου Flotilla για τη Γάζα

06:40LIFESTYLE

Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον Γιώργο Λιάγκα – Γιατί βρέθηκε ξανά στο μάτι του κυκλώνα

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Από σήμερα η απονομή των Νόμπελ 2025: Οι πιθανότητες Τραμπ και οι υποψήφιες επιστημονικές καινοτομίες

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Με πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,4% και ισχυρό πλεόνασμα κατατίθεται στη Βουλή

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσσηνία: Αναζητούν το δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά κατοικίας: Άπιαστο όνειρο για τον Έλληνα – Απαιτούνται μισθοί 14 ετών… χωρίς άλλα έξοδα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασανσέρ: Καταγγελίες για αισχροκέρδεια ακόμη και για την… πιστοποίηση των ανελκυστήρων

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

06:12ΠΟΛΤΟΣ

«Διαβολοβδομάδα» από σήμερα στο Αιγαίο με Πίρι Ρέις και άσκηση «Deniz Gordu»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ποιες προϋποθέσεις βάζει η Αθήνα για να προχωρήσει το έργο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα στην Αίγυπτο – Ο Τραμπ πιέζει Ισραήλ και Χαμάς για άμεση πρόοδο

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε το πέρασμα της κακοκαιρίας «Barbara» - Σε ποιες περιοχές ρίξει το περισσότερο «νερό»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε το πέρασμα της κακοκαιρίας «Barbara» - Σε ποιες περιοχές ρίξει το περισσότερο «νερό»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:40LIFESTYLE

Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον Γιώργο Λιάγκα – Γιατί βρέθηκε ξανά στο μάτι του κυκλώνα

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ποιες προϋποθέσεις βάζει η Αθήνα για να προχωρήσει το έργο

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Τι αλλάζει και για ποιους

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσσηνία: Αναζητούν το δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Δεν συλλέγουμε πτώματα ούτε παραδίδουμε όπλα - Νετανιάχου: Αν υπαναχωρήσει «θα δράσουμε»

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Από σήμερα η απονομή των Νόμπελ 2025: Οι πιθανότητες Τραμπ και οι υποψήφιες επιστημονικές καινοτομίες

23:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πέταξαν οι «δικέφαλοι» στην κορυφή, ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασανσέρ: Καταγγελίες για αισχροκέρδεια ακόμη και για την… πιστοποίηση των ανελκυστήρων

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από την εγκατάλειψη στη ζωή: Το The Ellinikon ξαναγράφει την ιστορία της πόλης

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας: Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ