Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Οι αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα

Ελεύθερος Τύπος: Τα νέα εφάπαξ σε 35 Ταμεία

Η Καθημερινή: Οι Έλληνες βάζουν ακόμη τα λεφτά τους σε ακίνητα

Τα Νέα: Νέα αξιολόγηση

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

