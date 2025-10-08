Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

8/10/2025 6:30:00 πμ

8/10/2025 5:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ - ΕΛΠΙΔΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ - ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΛΑΕΡΤΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

422

Κατασκευές

8/10/2025 6:30:00 πμ

8/10/2025 5:30:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

442

Κατασκευές

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 10:00:00 πμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ έως κάθετο: Π.ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Κατασκευές

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ απο κάθετο: ΓΕΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1113

Λειτουργία

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 17 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 65 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 63 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

1240

Κατασκευές

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ απο κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1057

Λειτουργία

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1242

Κατασκευές

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ έως κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1107

Λειτουργία

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1115

Λειτουργία

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΒΙΑΣ.

768

Κατασκευές

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ έως κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΚΡΑΣΣΑ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

1064

Λειτουργία

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 4:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΣΙΔΕΡΗ - ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ - ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ Χ. - ΣΠΥΡΟΥ ΣΙΔΕΡΗ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΧΡΙΣΤΕΑ - ΚΑΝΔΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

255

Λειτουργία

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 4:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΧΑΡ.ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΧΡΗΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΑΝΔΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΟΘΩΝΟΣ ΧΟΥΝΤΑ - ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΠΕΔΟΥΛΑΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑ - ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

255

Λειτουργία

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ - ΠΕΡΑΝΙ - ΚΥΡΙΖΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

8/10/2025 8:00:00 πμ

8/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΦΙΔΝΩΝ
ΩΡΩΠΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΘΕΤΙΔΟΣ, ΑΝΔΡΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΕΦΕΡΗ, ΕΚΆΒΗΣ, ΚΙΡΚΗΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΕΡΣΕΩΣ, ΑΞΙΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, ΧΕΛΜΟΥ, ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ, ΝΕΣΤΟΥ, ΑΧΕΛΩΟΥ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, ΔΡΥΑΔΩΝ, ΝΥΜΦΩΝ, ΝΑΙΑΔΩΝ, ΒΑΪΟΦΟΡΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΛΑΜΑΝΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ, ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΕΛΥΤΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΓΑΛΗΝΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, ΚΙΟΥΡΙ, ΚΡΑΤΣΑ, ΑΡΕΤΑΙΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΦΕΛΕΩΣ, ΕΛΠΙΝΩΡΟΣ, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ, ΜΥΚΑΛΗΣ, ΕΦΕΣΣΟΥ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΥ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΚΑΤΣΑΜΙΔΟΥ.

767

Κατασκευές

8/10/2025 8:30:00 πμ

8/10/2025 11:30:00 πμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ

Εξυπηρέτηση τρίτων

8/10/2025 9:00:00 πμ

8/10/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 80 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 86 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 82 - 84 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

1241

Κατασκευές

8/10/2025 10:00:00 πμ

8/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΜΑΚΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

854

Κατασκευές

8/10/2025 11:30:00 πμ

8/10/2025 2:30:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΟΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Εξυπηρέτηση τρίτων

8/10/2025 11:30:00 πμ

8/10/2025 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΜΗΘΥΜΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

1114

Λειτουργία

8/10/2025 12:00:00 μμ

8/9/2025 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΩΜΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΠΥΘΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΚΟΥΤΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΥΘΙΑΣ έως κάθετο: ΚΡΙΣΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΙΑΣ απο κάθετο: ΑΕΤΩΝ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

1060

Λειτουργία

